Llorente va verso il sì alla Sampdoria ed il Napoli lo lascia partire

Novità importante di mercato che riguarda Fernando Llorente, ai margini nel Napoli, che è sempre più propenso a dare il suo sì alla Sampdoria.

Secondo quanto riporta il portale online de la Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante spagnolo va deciso verso il sì alla squadra di Ranieri. Già nella sessione estiva di mercato Llorente e Ranieri hanno avuto una lunga telefonata ma lo spagnolo non aveva sciolto le riserve.

Ora però c’è l’apertura verso la Sampdoria e per la prossima settimana si dovrebbe trovare l’accordo definitivo. Il Napoli lo lascerà partire liberando Llorente dal contratto in scadenza e lui potrà accasarsi al club doriano per i prossimi sei mesi.

