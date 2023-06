Lo aveva detto Paolo Cannavaro: “L’allenatore? Verrà fuori un nome a sorpresa…”

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli! Profetiche le parole di Paolo Cannavaro oggi alla stampa in occasione del “2° Torneo Vip Padel FCF Nissan Center Group”.

Singolare la dichiarazione dell’ex capitano azzurro, Paolo Cannavaro, nel corso del Torneo di Padel, una delle iniziative di solidarietà messe in campo dalla Fondazione Cannavaro Ferrara dove i fondi raccolti andranno a favore della Casa del Sorriso di Napoli.

“ Il nuovo allenatore? Mi piace pensare che De Laurentiis tirerà fuori un nome a sorpresa per i tifosi azzurri…”

Circolava nelle ultime ore il nome di Garcia, che sembrava venire dopo Christophe Galtier e Paulo Sousa, eppure è stato poi ufficializzato a sorpresa in serata proprio Garcia, ex tecnico della Roma.

Ancora Paolo Cannavaro: “Ciro e Fabio sono andati bici ieri per la scalata sul Vesuvio mentre io mi sono limitato a fare il tifo per loro… (ride ndr). Con Ciro, Vincenzo Ferrara e tanti altri ho partecipato invece oggi al torneo di Padel, che è stato vinto dalla coppia Altomare-Amoruso. Da 18 anni a questa parte con la Fondazione siamo felici di aver realizzato tanti progetti: proviamo a restituire qualcosa di importante alla città, noi che abbiamo avuto tanto. Stavolta il nostro impegno è per i bambini della Casa del Sorriso.

Lo scudetto del Napoli? Dopo tanta attesa, me lo sono goduto da tifoso anche se non mi sarebbe dispiaciuto vivere questa esperienza come calciatore, quando sono stato capitano del Napoli. Alla fine, prevale il tifoso che è in me e quest’anno è stato strepitoso sotto tutti i punti di vista”.

E ancora, alcune dichiarazioni degli altri protagonisti.

Ciro Ferrara: “Grazie a tutti quelli che ci stanno supportando nelle varie iniziative che serviranno a finanziare i vari progetti solidali della Fondazione Cannavaro Ferrara. Una esperienza molto bella e significativa per me, tra l’altro ho potuto scalare le pendici del Vesuvio, in bici non ci ero mai stato.

Sullo scudetto del Napoli? Gli uomini di Spalletti hanno fatto una cavalcata straordinaria! Trentatré anni fa ero direttamente coinvolto, quest’anno l’ho vissuta da spettatore, da tifoso e spesso per lavoro in campo per i commenti in TV; quindi, ho potuto vivere l’esperienza con emozione diversa”.

Fabio Cannavaro: “Per la Fondazione ci mettiamo la faccia e lo facciamo con piacere per il nostro territorio, ma se riusciamo ad aiutare il prossimo dobbiamo dire grazie anche alla gente che ci sta molto vicino. Come sapete non nasco ciclista, ma è una passione che con la scalata del Vesuvio mi ha anche emozionato. Come sostituire Kim nel Napoli? Se, come pare, andrà via sarà molto difficile, è uno di quelli che per lo Scudetto azzurro ha fatto la differenza”.

