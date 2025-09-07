Lo hanno fatto di nuovo: La squadra italiana di pallavolo è campionessa del mondo

———-
❤️ Lo hanno fatto di nuovo. E lo hanno fatto alla GRANDE Una squadra che non smette mai di emozionarci!!
’ ̀ !
Grazie ragazze!
Cosi la federazione omaggia le neo campionesse del mondo che fanno sconfitto in finale la Turchia.
Rrahmani è in viaggio verso Napoli.
Alla Mostra del cinema di Venezia assegnato il premio ‘Venezia opera prima Leone del futuro Luigi De Laurentiis’.
De Bruyne:”Sarà strano giocare contro il City che resterà la mia squadra”.
Napoli: La rivincita dei “Rossi malupini” MC1R
Al via domani gli Internazionali Itf Città di Pozzuoli: entry list e programma delle gare
Mario Giuffredi:”Politano e Di Lorenzo vogliono restare ancora tanti anni a Napoli.
Rasmus Hojlund: Romano svela entità clausola rescissoria e dettagli
Rrhamani: occorre monitorare ma cauto ottimismo
Benvenuta alla piccola Lulu Mertens
Napoli: Rrahmani oggi si conoscerà l’entità dell’infortunio