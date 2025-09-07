Altri sport

Lo hanno fatto di nuovo: La squadra italiana di pallavolo è campionessa del mondo

❤️‍ Lo hanno fatto di nuovo. E lo hanno fatto alla GRANDE Una squadra che non smette mai di emozionarci!!
Grazie ragazze!

Cosi la federazione omaggia le neo campionesse del mondo che fanno sconfitto in finale la Turchia.

 

