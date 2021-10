Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo del Catania, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida tra Roma e Napoli.

“Se la partita la giocassero davvero gli allenatori, Spalletti butterebbe i pali addosso a Mourinho. Stiamo parlando di un 6 contro un 9 e il 9 è chiaramente il tecnico azzurro. L’allenatore toscano si distingue per la capacità di esprimere il suo lavoro in campo, aspetto nel quale, invece, Mourinho non eccelle”.

