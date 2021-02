Lo Monaco: “Napoli non soddisfatto di Giuntoli. Infortuni? Immaginate l’Inter senza Lautaro e Lukaku…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ex uomo mercato del Catania.

“Assenze del Napoli in attacco? Provate a immaginare l’Inter senza Lukaku e Lautaro Martinez. Sono assenze che pesano sul risultato. Il Napoli ha potuto utilizzare a pieno regime solo 13-14 giocatori in tutte le competizioni. Difficile andare avanti con tante defezioni. Il COVID-19 ha agito in maniera pesante e il Napoli ne ha pagato le conseguenze. Diversi giocatori che dovevano avere un rendimento importante sono venuti un po’ meno. Però viva Dio, questo fa parte anche del gioco! Chi di voi poteva immaginare che Osimhen potesse avere tutte queste traversie e di fatto essere inutilizzato.

Giocatori fuori ruolo? Bisognerebbe capire quali sono. La verità è che per i giocatori, quando non giocano, la colpa non è mai loro, chi non gioca ovviamente ha dei malumori. Giuntoli? Evidentemente la proprietà, a fronte di investimenti importanti, vista la resa di diversi giocatori non è contenta dell’operato di chi è adibito all’acquisto dei calciatori. Ci può stare ma queste sono situazioni interne, alla fine qualsiasi dirigente è sotto esame. Può darsi che le strade si possano separare ma al momento c’è una stagione e bisogna concentrarsi su quella”.

Comments

comments