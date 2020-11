Lo Monaco: “Non si è parlato di Piano B o C, si sta giocando e l’idea è continuare a giocare”

A Radio Marte è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere FIGC.

“Zaccagni? Buon giocatore, ha fatto una trafila notevole nelle categorie minori.

Di Lorenzo? Quando era al Matera ho trattato per prenderlo ma chiedeva una cifra che in Serie C non si poteva spendere. Poi il Napoli l’ha preso dall’Empoli, che è sempre una vetrina cara.

Piano B o C per chiudere la stagione? Non si è parlato di questo, anche perché l’idea assoluta è quella di andare avanti, gestendo il nemico del COVID-19.

Nella gestione ci sono ovviamente delle situazioni antipatiche. Magari un piano B c’è ma per ora si tratta di chiacchiere, è inutile fare discorsi che non servono a niente.

In questo momento si sta giocando e l’idea è continuare a giocare.

Bilancio dei primi due mesi di Gattuso? Assolutamente positivo sotto tutti i punti di vista. Bisogna dargli atto che ha rivitalizzato una rosa intera.

Sono contento abbia dato nuova linfa a Lozano, anche se in qualche modo lo vedo sempre sacrificato. In Olanda ha fatto cose importanti, così come il Messico. La sua collocazione ideale è a sinistra ma il Napoli ha un mostro sacro come Insigne. Lui si sta arrangiando a destra ma lo sta facendo con autorità. Lozano è sempre stato un finalizzatore, vederlo fare il cross vincente per Osimhen vuol dire che sta facendo la strada giusta”.

