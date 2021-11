Tramite il profilo Twitter dello Spartak Mosca, la squadra russa prende in giro il tiro a porta del giocatore del Napoli Piotr Zielinski: “Ragazzi, abbiamo scoperto chi ha preso a pugni Lizard nel nuovo trailer di Spider Man No Way Home”.

Guys, we found who punched Lizard in #SpiderManNoWayHome new trailer! 🔥 pic.twitter.com/j9FzXHsCaz — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 17, 2021

