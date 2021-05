Lo Spezia crede nell’impresa di battere il Napoli, le dichiarazioni di Italiano e Agudelo

Alcuni tesserati dello Spezia dopo il pareggio per 1-1 in casa del Verona ha parlato della sfida con il Napoli in programma nel prossimo weekend.

Mister Italiano: “I punti a disposizione sono ancora tanti, noi abbiamo un piccolo vantaggio e cercheremo di tenercelo stretto. Da lunedì ci metteremo al lavoro per preparare il prossimo impegno, dove affronteremo una grande squadra, ma per noi sarà fondamentale provare a smuovere ancora la classifica”.

Agudelo: “La prossima partita sarà molto difficile, abbiamo affrontato il Napoli già due volte, sappiamo che se concentrati e determinati possiamo metterli in difficoltà, insistendo sui nostri punti di forza.

