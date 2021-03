Lo Spezia vince per 2 a 1 contro il Cagliari. Succede tutto nel 2° tempo

Il secondo tempo di Spezia-Cagliari si è rivelato piuttosto movimentato con ben tre gol. Ad ottenere i tre punti, alla fine, sono stati i padroni di casa.

Un vero e proprio scontro salvezza quello che è andato in scena oggi tra Spezia e Cagliari. La squadra di casa si è portata sul 2 a 0 nel secondo tempo con i gol di Piccoli e Maggiore; la squadra sarda ha accorciato le distanze con Pereiro dopo pochi minuti dal gol del 2 a 0 di Maggiore.

A nulla è valso però accorciare le distanze e lo Spezia si porta a casa i tre punti; nei secondi finali, tra l’altro, Joao Pedro si è visto annullare il gol del pareggio con la Var per via di un fuorigioco. Il Cagliari rimane terz’ultimo in classifica, a 22 punti, mentre i padroni di casa si portano a 29 punti, in 15° posizione.

Spezia – Cagliari 2 – 1

49′ Piccoli, 80′ Maggiore, 83′ Pereiro

