Lo spogliatoio tifa Ringhio: giocatori con Gattuso, spingeranno per tenerlo

Tutti con Gennaro Gattuso, questa sembra la volontà dei giocatori del Napoli. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? E’ ancora un mistero, ma se facessimo la stessa domanda ai calciatori azzurri la risposta sarebbe scontata: Rino Gattuso. La Repubblica conferma che lo spogliatoio è dalla parte del tecnico calabrese e che Insigne e compagni proveranno a spingere per ottenerne la conferma in vista della prossima stagione.

Secondo il quotidiano, i calciatori si augurano che Ringhio venga riconfermato in quanto “non sentono affatto il bisogno di ripartire daccapo con un altro allenatore: che sia Spalletti, Juric o Italiano. Insigne e compagni ‘tifano’ per Ringhio e saranno i primi a spingere per la conferma del tecnico calabrese: ovviamente a condizione che nelle ultime 5 giornate il traguardo venga centrato”.

