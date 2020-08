Lo Sport Village diventa “Fort Rino”: stanze singole e struttura requisita, ecco “Casa Napoli”

Tutto pronto allo Sport Village Hotel & Spa, la struttura che ospiterà Gennaro Gattuso e il Napoli in questo ritiro. Lo scrive Il Mattino.

“Per dodici giorni sarà un vero e proprio fortino da difendere e in cui costruire per la nuova stagione che si avvicina: Rino Gattuso e il suo staff hanno già organizzato le sale-ufficio in cui portare avanti il lavoro, la stanza per le riunioni e le sedute video con la squadra da 150 posti e poi i locali a disposizione del dottor Canonico e dello staff medico al seguito. Nulla sarà lasciato al caso, dall’alimentazione affidata al cuoco di fiducia del club, all’allenamento quotidiano: oltre alla palestra allestita all’interno dello Stadio Patini, da utilizzare durante le sedute, gli azzurri potranno allenarsi in proprio anche in hotel, sfruttando una sala attrezzi da 200 metri quadri interamente dedicata alla squadra.

Il nuovo protocollo anti-covid prevede camere singole, quindi ogni membro della delegazione napoletana avrà a disposizione la sua sistemazione in solitaria, dai calciatori allo staff, fino ai magazzinieri del club. Tutta la struttura sarà chiusa al pubblico per i giorni di ritiro previsti e utilizzata per intero dal Napoli che occuperà tutte le sue 83 camere a disposizione. Non solo lavoro fisico, però, per la squadra perché per Mertens e compagni sarà a disposizione anche un vasto centro benessere in cui poter scaricare la fatica accumulata nei giorni di questa preparazione. La struttura si trova alle porte di Castel di Sangro e ad appena un chilometro dalla cittadella sportiva che ospiterà il Napoli nei prossimi giorni: gli azzurri raggiungeranno i tre campi di allenamento con navette messe a disposizione dall’hotel per Gattuso e i suoi”.

L’articolo completo, sulle pagine de Il Mattino.

