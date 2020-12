Lo Stadio San Paolo diventa lo Stadio Maradona! C’è l’approvazione della delibera

Il Comune di Napoli ha rilasciato un comunicato stampa dove si annuncia che la Giunta ha approvato la delibera per intitolare lo stadio a Maradona.

A seguire il comunicato ufficiale rilasciato proprio poco fa:

“Con una delibera approvata oggi lo Stadio è stato intitolato a Diego Armando Maradona. Delibera firmata da tutta la Giunta Comunale, che si è riunita a Palazzo San Giacomo. Poco prima della seduta di Giunta la Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina aveva approvato la proposta del Sindaco, dell’Assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente e della Giunta Comunale, di intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona con la denominazione Stadio Diego Armando Maradona.”

Il comunicato prosegue parlando di Maradona e di com’è ricordato.

“Maradona è ricordato come il più grande calciatore di tutti i tempi; gli altissimi meriti sportivi sono stati tra l’altro riconosciuti con la nomina ad ambasciatore della FIFA. Ha onorato per sette anni la maglia della squadra del Napoli, regalandole i due scudetti della storia e altre coppe prestigiose; in cambio ha ricevuto dalla città intera un amore eterno e incondizionato.

[…] Maradona ha combattuto i pregiudizi e le discriminazioni di cui erano ancora oggetto i napoletani all’interno degli stadi, diventando idolo dell’intera città, che gli ha perdonato anche le debolezze e le fragilità dell’uomo che mai hanno offuscato la grandezza del campione. […] Maradona è amato e ricordato anche da chi non è appassionato di calcio o da quanti non hanno vissuto gli anni dei suoi successi.

In conclusione la delibera – approvata all’unanimità – sancisce l’intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona con la denominazione Stadio Diego Armando Maradona, subordinatamente all’autorizzazione del Prefetto della Provincia di Napoli, così come previsto dalla legge n.1188 del 23/6/1927 e dal Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica.“

