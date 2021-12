Arrivano importanti aiuti da parte dello Stato per la Serie A.

La Serie A, infatti, non dovrà versare tasse e contributi per i primi quattro mesi del 2022, per un vantaggio fiscale da 450 milioni di euro che lo Stato si vedrà restituito solo in comode rate.

Nel frattempo la FIGC ha anche varato la reintroduzione dei controlli sui pagamenti. Se entro il 16 Febbraio non saranno stati saldati tutti gli arretrati del 2021 ci potrebbero essere penalizzazioni in classifica.

Comments

comments