Lo “stile Juve” potrebbe servire un “gol a porta vuota” al Napoli

La decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli potrebbe arrivare nella prossima settimana. Ecco quanto scrive Il Mattino.

Uno dei massimi esperti di diritto sportivo, Eduardo Chiacchio, ha parlato così alle pagine de Il Mattino:

“La chiave di tutto sarà quello che farà la Juventus nei prossimi giorni: perché non è detto che il club bianconero, in seguito al reclamo del Napoli, decida di costituirsi nel giudizio. A quel punto, dovesse la Juventus decidere di non farlo, per il Napoli sarebbe come fare un gol a porta vuota. Vedrete, prima di martedì o mercoledì prossimo non accadrà nulla. La decisione sul 3-0 non ci sarà, mi pare evidente l’esimente della causa di forza maggiore. Ma è chiaro che il giudice sta valutando anche altri aspetti di questa vicenda”.

Il quotidiano prosegue poi così:

“La memoria del Napoli, che De Laurentiis ha scritto personalmente, fa riferimento al fatto che la ASL ha minacciato la denuncia alla Procura in caso di partenza. E il documento di domenica mattina, 4 ottobre, sgombra ogni dubbio. Non è in questa fase rilevante, a dire del club azzurro, il fatto che sia stato o meno il Napoli a sollecitare l’intervento delle autorità sanitarie locali. Ma è chiaro che tutte queste carte devono essere analizzate dal giudice sportivo. E c’è bisogno ancora di qualche giorno”.

