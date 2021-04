Lo strano caso della Capa del Rey in Spagna: il trofeo assegnato due volte a distanza di pochi giorni

Niente Liga di Spagna in questo weekend. Il massimo campionato di calcio spagnolo si ferma per la sciare spazio alla finale della Copa del Rey in programma a Siviglia questa sera alle ore 21:30 tra Athletic Bilbao e Barcellona.

La curiosità di questa competizione è legata proprio all’Athletic Bilbao,

La squadra basca lo scorso 3 apriile nello stesso stadio, ‘La Cartuja’ campo di casa del Betis, ha perso la finale dell’edizione 2019-20 contr la Real Sociedad e oggi a distanza di appena 15 giorni si gioca il trofeo dell’edizione 2020-21.

