Lobotka: “A Napoli sto bene, festeggiamenti per lo Scudetto incredibili”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato una lunga intervista a Forbes. Questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

“Scudetto? I festeggiamenti sono stati bellissimi, è difficile descriverli a parole, devi provare qualcosa del genere. I napoletani sono noti per il fatto che per loro il calcio è tutto. È stato fantastico, abbiamo apprezzato tutti l’atmosfera.

Lo scudetto lo abbiamo vinto contro l’Udinese, cioè in trasferta. È stato incredibile: i tifosi hanno preso d’assalto il campo, ci hanno portato via tutto, mi hanno lasciato solo la biancheria intima. Uno teneva una scarpa, l’altro l’altra… Io dico: te le regalo, non c’è problema! Mi hanno quasi strappato le gambe, hanno preso tutto, i parastinchi, la maglia. Dopo tre giorni avevo un’altra partita e ho pensato che non avrei avuto niente con cui giocare! Sono pazzi per il calcio, sono venuti a trovarci nello spogliatoio, erano spontaneamente felici, tutti gridavano. Poi quando siamo arrivati in hotel, abbiamo festeggiato fuori con i fan, non siamo tornati a casa fino al giorno successivo.

Non so se siamo stati la migliore squadra della storia. Il titolo lo abbiamo vinto, certo, e lo abbiamo vinto con margine, ma d’altra parte, anche quando Marek ha giocato lì, hanno fatto novantuno punti in una stagione e comunque non hanno vinto, anche se hanno giocato un bellissimo calcio. Ce l’abbiamo fatta, ma non so se siamo stati i migliori. Siamo stati anche fortunati, alcune squadre forti hanno vacillato contro avversari diversi e ce l’abbiamo fatta. Devi avere anche un po’ di fortuna. E quando non la avevamo, sapevamo come portarla dalla nostra parte. Nessuno parlava di noi come candidati al titolo all’inizio della stagione.

Mercato? Qualcosa c’era, ma erano solo informazioni sulla mia situazione. Non le ho prese sul serio. A Napoli mi trovo bene. Abbiamo vinto, giochiamo la Champions League.

Valgo 40 milioni? Io mi valuterei 5 milioni ma penso che il presidente ovviamente ha un’opinione diversa al riguardo. Non riesco a capire certe cifre enormi. Napoli mi piace molto, la gente è fantastica, ho giocato, non avevo motivo di pensare di andare via. Ci siamo seduti con il presidente e abbastanza rapidamente abbiamo trovato l’accordo. Sono molto soddisfatto anche perché ho lo stipendio più alto della mia carriera. Poi ci sono dei bonus quando vinciamo il titolo, quando raggiungiamo il successo in Champions League.

Napoli o ti piace o non ti piace, non c’è via di mezzo. C’è più sterrato, ad esempio sulle strade, il traffico non è l’ideale, ma in compenso mi piace la mentalità, sono amichevoli. C’è del cibo eccellente, cosa posso fare? Hai Capri, le isole, il mare.

Investo circa il 15-20% del mio reddito in fondi di investimento per rendere il denaro redditizio, è anche la mia ‘pensione’ dopo la mia carriera calcistica. Ne investo una parte in immobili in Slovacchia e all’estero in Spagna, alle isole Canarie.

Poi ho investito nel club slovacco di Podbrezová. Mi hanno convinto con la loro strategia, la filosofia, con quale allenatore e come vogliono giocare e dove muoversi nel calcio. Sottolineano, ad esempio, che il club può guadagnare dai trasferimenti dei giocatori ma vogliono concentrarsi anche sulla formazione dei giocatori slovacchi. Mi è piaciuto tutto. Mi sono consultato anche con l’agente e con altre persone, e anche loro hanno pensato che fosse una buona cosa”.

