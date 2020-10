Il Napoli ha ufficializzato anche il risultato del tampone di Stanislav Lobotka, rimasto in sospeso nella giornata di ieri e riprocessato oggi.

Anche per Stanislav Lobotka il tampone è risultato negativo e quindi non ha contratto il Covid. Ad essere positivi rimangono Zielinski, Elmas, il collaboratore extra staff ed il giocatore della Primavera (che non ha avuto contatti con la prima squadra).

