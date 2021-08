Lobotka: “L’anno scorso non ho giocato molto ma sono pronto per fare meglio”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club azzurro.

Questi i passaggi più interessanti delle dichiarazioni del 26enne centrocampista slovacco.

“Sin da bambino, ho sempre amato giocare a calcio. Nel posto in cui vivevo, c’era solo quello da fare. Era divertente perché quando ero piccolo la mattina andavamo a prendere i palloni. Poi con la mia bici andavo a suonare alle case vicino alle nostre. Dicevo a tutti di venire a giocare a calcio, perché non c’era altro da fare. Non pensavamo neanche a giocare bene, correvamo semplicemente dietro alla palla.

Il mio procuratore mi chiamò dicendomi dell’interesse del Napoli. Ero sorpreso, perché il Napoli è un grandissimo club, con una grandissima storia e dei tifosi spettacolari. Hamsik mi aveva parlato di Napoli e della sua gente. Ero felice della possibilità di venire a giocare qui. Lo stadio quando l’ho visto per la prima volta con tutti i tifosi è stato qualcosa di eccezionale.

Ho un bel rapporto con Zielinski, perché viviamo nello stesso quartiere e parliamo più o meno la stessa lingua. Hamsik è una leggenda qui a Napoli, dove ha avuto una grandissima carriera, ma lo è anche in Slovacchia. Ha giocato molte partite con la Nazionale. Quando l’ho incontrato la prima volta, ho visto che è un grandissimo ragazzo, mi hanno colpito la sua professionalità e il suo impegno. Mi piacerebbe fare una carriera come la sua, non a livello di gol, perché io non segno così tanto, ma a livello di personalità e professionalità.

Voglio essere una brava persona. Voglio insegnare a mia figlia che il mondo non è semplice, ma se avrà un atteggiamento positivo e renderà felici le altre persone, potrà fare grandi cose. Voglio solo aiutarla affinché faccia cose speciali nella vita.

Un saluto a tutti i tifosi, voglio dirvi che in questa stagione darò il massimo, affinché siate orgogliosi del Napoli. L’anno scorso non ho giocato molto, ma sono pronto a fare del mio meglio”.

