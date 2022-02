Lobotka, l’ex compagna: “Amo Napoli, è nel mio cuore, mi dispiace per il malinteso, ho solo parlato dei problemi avuti in casa”

Daniela Nizlova, ex compagna del centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com”.

“Pochi giorni fa ho fatto ‘Domande e Risposte’ su Instagram. La gente mi chiedeva di tutto… Sui media slovacchi era uscito un articolo che diceva che da una villa italiana di lusso sono tornata in Slovacchia, ma non l’hanno scritto in un modo carino, quindi la gente me lo ha chiesto… Mi piace molto Napoli, in particolare il centro storico. Amo la città di Napoli, la cultura, il cibo e le persone cordiali… Mi hanno chiesto della casa e abbiamo avuto davvero un grosso problema con la “muffa”, il riscaldamento e tante volte non avevamo l’elettricità e non riuscivo a preparare il latte per Linda (sua figlia, ndr). Stavamo discutendo dei problemi classici. Perché gli slovacchi pensano che probabilmente vivessimo in un luogo di villeggiatura… Quindi ho detto loro che come la gente comune abbiamo anche lottato con i problemi classici. Mi dispiace davvero per questo malinteso e mi scuso se ha toccato il cuore delle persone. Della spazzatura, ne ho discusso così tante volte con la gente del posto su come sia possibile che nel 21° secolo le persone possono lasciare la spazzatura, ad esempio sulle autostrade… Ho voluto così tante volte organizzare qualche azione di beneficenza per mettere insieme le persone, prendere i sacchi della spazzatura e pulire la zona. Il vostro ambiente è bellissimo e penso che le persone dovrebbero comportarsi in modo più responsabile per i vostri paesaggi straordinari. Tutti sanno che Napoli è nel mio cuore, stavo solo parlando dei problemi che avevamo in casa”.

