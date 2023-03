Lobotka: “Quando giro a Napoli preferisco camuffarmi. La gente vive per il calcio e mi da enorme affetto”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka dal ritiro della sua Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportnet.

“Preferisco non andare molto in giro per la città, mi piace restare a casa. Quando devo uscire preferisco camuffarmi, è’ l’unico modo per sentirsi un po’ più sicuri dall’enorme affetto e calore dei nostri tifosi. La gente di Napoli vive per il calcio, c’è grande euforia per quello che stiamo facendo quest’anno ed è una cosa bellissima.

Gioco sempre? Gestire il fisico non è mai facile, spesso si torna a casa tardi da trasferte e non riesci a riposare come vorresti. Per questo motivo mi prendo maggiormente più cura del mio corpo andando a letto presto e facendo una vita sana. Se non lo facessi non potrei assolutamente reggere questo ritmo”.

