Lobotka, voti alti dopo ieri: “Sulla qualità ha qualcosa in più di Demme”

Stanislav Lobotka è un altro degli azzurri che è uscito dal campo del Marassi con una buonissima prestazione, certificata anche dai voti ricevuti.

Per la stampa, infatti, il centrocampista è uno tra i migliori del Napoli di ieri sera. La Gazzetta dello Sport gli dà un bel 6,5 e specifica che Lobotka ha più qualità rispetto a Demme; anche per il Corriere dello Sport è da 6,5, sottolineando che con lo slovacco c’è più ritmo, più ampiezza ed in generale più respiro.

Ma quando c’è da fare il Demme, sottolinea il Corriere, si vede che a Lobotka non piace molto. Di sicuro lo slovacco è promosso dai quotidiani così come dal nostro Mauro Guerrera:

“LOBOTKA: 7 – Abbina tanta quantità a tanta qualità, appena trova un po’ di coraggio in più per azzardare qualche giocate più complicata…“

