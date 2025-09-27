Lobotka:”Facile giocare con De Bruyne. Quest’anno tutti vogliono batterci”.

Stanislav Lobotka alla vigilia di

Milan-Napoli ha rilasciato un’intervista a DAZN

“È fantastico giocare in trasferta contro il Milan a San Siro.



Siamo concentrati sul nostro progetto, facciamo del nostro meglio per portare a casa i tre punti”.

Di cosa c’è bisogno contro Modric e gli altri centrocampisti del Milan?

“Sappiamo che hanno tanti giocatori bravi. Sappiamo che sarà una partita difficile e dobbiamo solo concentrarci sul nostro tipo di calcio e cercare di fare del nostro meglio per vincere la partita”

De Bruyne

“Ovviamente è molto facile giocare con Kevin.

Ha anche fatto amicizia con molti compagni, lui capisce tantissimo di calcio.



Ci capiamo molto bene.

Poi, è facile giocarci insieme e poi, il mio ruolo non cambia troppo rispetto alla scorsa stagione”.

Scudetto

“Certo, sarà più difficile perché tutti vogliono vincere contro la squadra che ha vinto il campionato.

Poi, dobbiamo solo andare avanti come abbiamo iniziato e spero continueremo a far bene”.

Comments

comments