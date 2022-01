Locatelli a DAZN: “C’è rammarico, volevamo vincere”

Il centrocampista della Juventus Locatelli ha commentato il pari con il Napoli ai microfoni di DAZN.

“C’è un po’ di rammarico perchè volevamo vincere. Abbiamo fatto una buona partita come intensità, peccato essere andati in svantaggio però abbiamo fatto una buona partita anche se in casa volevamo vincere.

Abbiamo giocato con intensità, dobbiamo farlo per tutti i novanta minuti perchè dobbiamo portare a casa più punti possibili.

Io amo queste situazioni, noi dobbiamo rispettare le regole, dobbiamo vaccinarci perchè è la cosa più importante. Dobbiamo fare quello che ci dicono, rispettare le regole e andare avanti.

E’ un mese importante, può essere decisivo. Ci sono scontri diretti e dobbiamo fare più punti possibili“.

