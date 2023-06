L’occasione di mercato arriva dalla Turchia: attivata una clausola per liberare Arda Guler ad un prezzo stracciato

La grandissima occasione di mercato di questa sessione estiva arriva direttamente dalla Turchia, precisamente dal Fenerbahce.

E’ questa la squadra che detiene il cartellino di Arda Guler, uno dei migliori talenti attualmente in circolazione in Europa. Come riportato da Fabrizio Romano, all’interno del contratto del calciatore classe 2005 c’è una clausola che si è attivata nel momento in cui il giovane centrocampista turco è arrivato a giocare 1500 minuti in stagione.

Avendo collezionato precisamente 1549 minuti di gioco in tutte le competizioni stagionali, ora Arda Guler può trasferirsi per soli 17,5 milioni di euro al netto di tutte le tassazioni. Sarebbe un’operazione di mercato eccezionale sia per l’acquisto in sé di uno dei più promettenti calciatori nel panorama europeo sia per un’eventuale futura rivendita da cui si potrebbe ricavare un’importante plusvalenza.

Molti top club europei sono già al lavoro per trovare un accordo con Guler e tra questi c’è anche il Napoli che più volte nell’arco di questa stagione ha mandato i suoi scout a seguire da vicino le prestazioni del giovanissimo calciatore turco.

