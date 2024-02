Logogramma e Urban/Eco presentano VISIT3D a Città della Scienza il 9 febbraio

Il sistema, oggi un prodotto, consente di realizzare tour in 3D con un agente meta-human capace di interagire in linguaggio naturale in tempo reale con gli utenti

L’evento, organizzato da Logogramma assieme al Centro di Ricerca Interdipartimentale Urban/Eco, vuole essere un momento dedicato alle tecnologie, alla conoscenza e all’arte, attraverso la presentazione dei risultati del progetto VISIT3D – Virtual Interactive System for the Implementation of Tours in 3D, il cui prototipo è stato co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POR-FESR 2014-2020.

La mattinata sarà ricca di interventi: dopo i saluti istituzionali, si inizia con la Lectio Magistralis dell’ospite internazionale Tsvi Kuflik (Università di Haifa) dal titolo The Smart Museum as a Living Research Lab.

A seguire gli interventi di Maria Laura Chiacchio e Antonio Origlia per Urban/Eco e di Azzurra Mancini e Valentina Russo per Logogramma, che porteranno gli ospiti sempre più nel vivo delle diverse prospettive e riflessioni scientifiche che hanno animato le fasi di ricerca e di sviluppo del progetto.

Dall’affascinante e complesso mondo del patrimonio culturale e museale al mondo dell’AI e degli ambienti virtualizzati, dei sistemi di dialogo e di molto altro ancora.

VISIT3D non è solo un’infrastruttura per la creazione di tour virtuali, bensì un ecosistema in cui arte e tecnologia si fondono per offrire esperienze sempre nuove, avvicinare nuovo pubblico ai beni culturali, incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, attraverso la modalità del gaming e dell’edutainment.

Oltre alle sperimentazioni olografiche e in realtà aumentata, infatti, VISIT3D diventerà a breve anche un videogame educativo, grazie al progetto The VISIT Game, co-finanziato nell’ambito del bando TOCC 2023, e a metà 2024 è previsto il lancio di una nuova versione a cui Logogramma sta lavorando nell’ambito del progetto per la Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli.

Programma dettagliato disponibile al seguente link: https://www.visit3d.it/visit3d-event-2024/

Comments

comments