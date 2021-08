LoL: Wild Rift, le finali delle Origin Series si giocheranno a Stoccolma

La Riot Games ha ufficializzato che le finali delle Origin Series di LoL: Wild Rift si giocheranno a Stoccolma, in Svezia, a settembre.

Dal 24 al 26 settembre ci saranno le finali della competizione di LoL. Le restrizioni per il Covid avevano portato la rinuncia del torneo di Dota2, invece per Riot Games non ci sono stati problemi; al torneo prenderanno parte le migliori squadre di Europa, Medio Oriente, Africa, Turchia, Russia e membri del CIS, la regione geografica del Commonwealth russo.

Il montepremi totale del torneo è di 300.000€ ed il calendario si preannuncia molto fitto. Il 24 ci sarà il Group Stage, con partite andata e ritorno; le prime due di ogni gruppo accederà alla fase successiva. Il 25 ci saranno i playoff con partite Best of 5 mentre il 26 la finale.

