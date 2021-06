L’ombra del coronavirus sugli Europei: Busquets positivo, il caos vaccini

Secondo quanto riportato dal portale web della Gazzetta dello Sport sugli Europei di calcio che prendono il via venerdì 11 giugno si è allungata l’ombra del covid-19.

Il centrocampista del Barcellona e della Spagna Sergi Busquets ha lasciato il ritiro della nazionale spagnola per essere risultato positivo al covid e ora si temono possibili conseguenze anche sugli altri calciatori della Spagna e del Portogallo affrontato in amichevole dagli spagnoli pochi giorni fa con Busquets in campo.

Inoltre è scoppiata anche la polemica sui vaccini visto che non tutte le nazionali hanno provveduto a vaccinare i propri calciatori in vista degli Europei.

Tra le nazionali che hanno detto no al vaccino sembrerebbero esserci la stessa Spagna e l’Inghilterra.

Italia, Polonia e Belgio sono tra quelle che hanno vaccinato i propri calciatori, mentre hanno lasciato libertà di scelta ai propri calciatori le nazionali di Francia, Svizzera e Olanda.

Il medico della nazionale austriaca ha addirittura sconsigliato i calciatori dell’Austria di non vaccinarsi.

