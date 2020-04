L’OMS avverte la Bielorussia: “Aumento contagi, sospendere i campionati”

L’OMS ha mandato un messaggio di avvertimento alla Bielorussia, dato che i contagi da Coronavirus sono in aumento.

A riportare l’avvertimento è il portale Ansa. Di seguito le parole del dottor Patrick O’Connor:

“Dai dati in nostro possesso è chiaro che qui c’è una continua crescita dei casi di positività, che raddoppiano ogni due-tre giorni. L’appello è quello di incrementare tutte le misure di isolamento e in particolare a sospendere manifestazioni di massa, come quelle sportive.”

Il ministro della Salute Bielorusso, di tutta risposta, ha dichiarato che non è una decisione che gli compete.

