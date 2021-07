Londra 2021: è la finalissima numero 11 per l’Italia

L’Italia batte ai rigori la Spagna in semifinale e domenica contro la vincente di Inghilterra-Danimarca gioca la sua finalissima numero 11 tra Mondiali, Europei e Olimpiadi.

Gli azzurri hanno vinto 4 Mondiali, 1 Olimpiade e 1 Europeo. Addirittura gli azzurri hanno infilato una serie positiva di quattro finali consecutive vinte.

Il Brasile un vero tabù per l’Italia in finale, mentre l’Inghilterra è stata già battuta ma nella finalina per il 3° e 4° posto dei mondiali giocati in Italia.

Queste tutte le finali per il 1° e 2° posto giocate dall’Italia.

1934 Mondiali in Italia: Italia-Cecoslovacchia: 2-1; 1936 Olimpiadi di Berlino: Italia-Austria 2-1; 1938 Mondiali in Francia: Italia-Ungheria 4-2; 1968 Europei in Italia: Italia-Jugoslavia 2-0 nella ripetizione dopo la prima finale terminata 1-1; 1970 Mondiali in Messico: Brasile-Italia 4-1; 1982: Mondiali in Spagna: Italia-Germania: 3-1; 1994 Mondiali in USA: Brasile-Italia 3-2 ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari; 2000 Europei in Olanda e Belgio: Francia-Italia 2-1 al Golden Gol; 2006 Mondiali in Germania: Italia-Francia 5-3 ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari; 2012 Europei in Polonia e Ucraina: Spagna-Italia 4-0 2021 Europei itineranti con finale a Londra: Italia-??

Queste invece le finali per il 3° e 4° posto giocate dall’Italia:

1928 Olimpiadi di Amsterdam: Italia-Egitto 11-3; 1960 Olimpiadi di Roma: Ungheria-Italia 2-1; 1978 Mondiali in Argentina: Brasile-Italia 2-1; 1984 Olimpiadi di Losa Angeles: Jugoslavia-Italia 2-1; 1988 Olimpiadi di Seul: Germania Ovest-Italia 3-0; 1990 Mondiali in Italia: Italia-Inghilterra: 2-1; 2004 Olimpiadi di Atene: Italia-Iraq: 1-0.

Comments

comments