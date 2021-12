L’onestà di Ghoulam: “Succede questo da anni, è un problema di noi calciatori”

L’onestà di Faouzi Ghoulam che in mixed zone dopo la gara con lo Spezia ha analizzato senza peli sulla lingua il momento degli azzurri.

“Non dobbiamo perdere più punti così – ha proseguito il numero 31 della formazione partenopea – e dobbiamo capire perché ciò avvenga. Purtroppo, non è solo un qualcosa di quest’anno – ha osservato – è da diverse stagioni che ci portiamo dietro questo problema. Dobbiamo dimostrare di avere la forza mentale per cambiare questo trend. Non è un problema di staff o dell’ambiente, ma unicamente di noi calciatori”.

Comments

comments