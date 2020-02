Longo: “Napoli in salute, ma in questo momento nessuno ha più voglia di noi”

L’allenatore del Torino, Moreno Longo, ha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro il Napoli.

“Partita rinviata? Non potevamo opporci, ci dobbiamo preoccupare delle cose che possiamo comandare, in questo caso potevamo solo prenderne atto.

Arriviamo al Napoli con una settimana di lavoro in più. Stiamo migliorando la nostra condizione generale, e degli infortunati, vedi Ansaldi, Zaza e Baselli.

Contro il Barcellona ho visto un Napoli in salute, che ha superato il momento di crisi. Ho visto una squadra umile che fa attenzione a tutti i dettagli. Ci aspettiamo un Napoli voglioso di far bene, ma nessuno in questo momento ha più voglia di noi.”

