L’ordinanza di De Luca sul trasporto pubblico e il collegamento con le isole

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza relativa alle regole per i trasporti pubblici e il collegamento con le isole.

Ho firmato l’Ordinanza n. 54, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che contiene in particolare disposizioni in materia di trasporto pubblico, collegamenti con le isole del Golfo, ingressi e rientri da fuori regione.

Scarica l’ordinanza 👇

http://www.regione.campania.it/…/ordinanza-n-54-del-2-giugn…

