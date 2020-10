Lorenzin, ex ministro Salute: “Sentenza Juve-Napoli? Giudice Sportivo ha commesso errore”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che ha parlato della sentenza del Giudice Sportivo relativa a Juventus-Napoli.

Per l’ex Ministro Lorenzin il Giudice Sportivo ha commesso un errore. A seguire le sue parole:

“Il Napoli ha fatto benissimo a non partecipare alla trasferta di Torino. Ha dimostrato due cose: coscienza fisica e intelligenza, assumendosi una responsabilità morale nei confronti degli altri. Il Giudice Sportivo ha commesso un errore. L’Autorità Locale è la Cassazione nel mondo della sanità.

Se l’ASL ti dice che tutti vanno messi in quarantena quella è la parola che prevale su tutti. Il Giudice ha creato un precedente rischioso perché il diritto alla salute deve sempre prevalere. Spero che sia un precedente che non si ripeta più e che la Lega ne faccia tesoro. Se l’ASL dice che non si può giocare vuol dire che non ci sono le condizioni e non si può giocare, punto.“

Comments

comments