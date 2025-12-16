Lorenzo Insigne al Santobono Pausillipon

Lorenzo Insigne ha fatto visita oggi all’AORN Santobono Pausilipon di Napoli, incontrando i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Pausilipon,

a sostegno della quinta edizione dell’iniziativa solidale «Natale al Santobono – Un libro per un sorriso», promossa da Artis Suavitas Aps in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon.

Ai microfoni di Sky l’ex capitano del Napoli ha commentato il momento degli azzurri:

“Tanti Impegni e sfortuna negli infortuni ma il mister saprà uscire da questa situazione.

La lotta al vertice è affollata ma spero che possa trionfare il Napoli.

Ho ancora tanto da dare, mi alleno e spero possa uscire qualcosa”.

Sulla visita:

«Quando vengo chiamato per iniziative come questa rispondo sempre presente, perché regalare un sorriso ai bambini, soprattutto in questo periodo di Natale, è una cosa importante. È un momento toccante, anche perché sono papà di tre figli e capisco lo stato d’animo dei genitori. Non è facile vedere bambini così piccoli affrontare queste situazioni, ma è giusto stare loro vicino, così come alle famiglie e ai professionisti che lavorano ogni giorno in ospedale. Io oggi ero qui per questo: stare accanto ai bambini, regalare anche solo per pochi secondi un sorriso e farli sentire un po’ meglio».

