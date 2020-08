Lorenzo Insigne ed il record raggiunto ieri sera contro il Barcellona

L’amara sconfitta di ieri sera per il Napoli in Champion’s League contro il Barcellona ha comunque regalato un nuovo record a Lorenzo Insigne, che ha segnato su rigore.

Il capitano del Napoli, infatti, è il primo giocatore italiano ad aver segnato in trasferta a Real Madrid e Barcellona in Champion’s League. Un gol al Bernabeu ed uno al Camp Nou battezzano Insigne come il primo italiano ad esserci riuscito.

1 – Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia contro Real Madrid che contro Barcellona (al Bernabeu e al Campo Nou). Portabandiera. #BarcaNapoli pic.twitter.com/JY2FTbBPZO — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 8, 2020

