Lorenzo Lucca ha raggiunto i nuovi compagni in Val di Sole

Lorenzo Lucca dopo aver completato le visite mediche, è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. Manca ora solo il tweet presidenziale

L’attaccante classe 2000, da pochi minuti, ha raggiunto alle 23 di oggi circa, l’Hotel Rosatti, quartier generale del Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida.

Lucca è pronto per iniziare da domani la sua nuova avventura con i campioni d’Italia. In mattinata sarà disposizione di Antonio Conte per il suo primo allenamento in azzurro in ritiro in Val di Sole. Intanto, domani anche Sam Beukema svolgerà le visite mediche a Villa Stuart e in giornata potrebbe raggiungere gli azzurri in ritiro.

