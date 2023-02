Lotito, approvata la prologa dei contratti per i diritti tv

È stato approvato un emendamento a firma di Claudio Lotito con riformulazione al decreto milleproroghe.

Via libera alla proroga da 3 a 5 anni anche per i contratti per i diritti tv dello sport in corso “ove sussistano ragioni economiche” e “previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative”.

La misura, di fatto, adegua anche i contratti in essere alla normativa in materia che ha recentemente modificato la legge Melandri, allungando da tre a cinque anni la durata dei contratti di licenza per i diritti tv dei campionati professionistici sportivi.

