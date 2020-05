Lotito: “Bisogna far sposare la salute con la ripartenza”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Official Magazine.

“La salute è un bene primario, garantito dalla Costituzione, quindi non va solo preservato ma anche tutelato e difeso a tutti i costi.

Però mi pongo un problema, come uomo, come padre di un figlio e come presidente di una squadra di calcio.

Il problema che mi pongo è quello di far sposare la tutela della salute con la ripartenza, che consente a tante famiglie di portare a casa il sostentamento“

