Lotito: “Chi si oppone alla ripresa del calcio non sa quello che dice”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG Regione in cui ha parlato della ripresa della stagione.

“Il calcio ha una grande valenza sociale. L’iniziativa della So.Spe rappresenta una grande opera di solidarietà e un forte senso di umanità. Non si tratta di una mia battaglia, si tratta di essere consapevoli dei rischi che esistono se non si riparte. Chi si oppone evidentemente non sa quello che dice. Il calcio è un’industria che produce denaro, oltre un miliardo e duecento milioni di euro, e bisogna considerarne le conseguenze se non si dovesse ripartire. Mi auguro che la squadra ritrovi quella stessa situazione di gruppo, determinazione e di volontà di raggiungere determinati obiettivi”.