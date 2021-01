Lotito commenta il gesto di Fares: “Gran gesto di generosità”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto per commentare la donazione di Fares per la raccolta di fondi per dare un motorino al rider derubato.

Le parole del presidente Lotito le ha riportate il portale online di Gianluca Di Marzio. Parole che potete leggere di seguito:

“Sincero apprezzamento per il gesto di grande generosità e sensibilità e per la riservatezza e la discrezione con cui lo ha compiuto. Questi valori vengono prima dei risultati specie quando si tratta dell’aiuto verso i più deboli, da parte di chi è stato più fortunato.

Fares ha compiuto un gesto personale che incarna perfettamente lo spirito di diverse altre iniziative che insieme a tutta la squadra e al mondo Lazio portiamo avanti da tempo in favore dei più bisognosi.

Il fatto che non abbia cercato clamore lo rende ancora più significativo e degno di apprezzamento da parte della Società e di esempio per tutti.”

Comments

comments