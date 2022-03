Lotta Scudetto: tre allenatori per una prima volta

Con la fine della sosta per le Nazionali ha ufficialmente inizio il rush finale della Serie A: Napoli, Milan ed Inter si giocano lo Scudetto in queste ultime 8 giornate di campionato.

La curiosità che accomuna le tre squadre è che tutte sono allenate da tecnici che non hanno mai vinto il campionato di Serie A. Ammesso che la Juventus resti esclusa da questo rush finale per lo Scudetto, quest’anno il campionato avrà un vincitore inedito tra gli allenatori.

Tra i tre allenatori in lizza Pioli è l’unico che non ha mai vinto neanche un trofeo da allenatore. La volta in cui ci è andato più vicino è stata lo scorso anno quando per un girone è rimasto in testa alla classifica per poi essere scavalcata dalla dominante Inter di Conte.

Inzaghi, invece, può vantare 3 Supercoppe Italiane ed una Coppa Italia nel suo Palmarès. Tutte competizioni di breve durata di cui la Supercoppa si gioca addirittura in partita secca. In campionato l’allenatore piacentino ha lottato per lo Scudetto con la Juventus di Sarri senza concentrarsi troppo sulle coppe puntando tutto sulla Serie A. L’arrivo del Covid e la conseguente sospensione del campionato hanno guastato i piani di una Lazio che prima dello stop sembrava poter lottare per lo Scudetto fino alla fine.

Di contro Spalletti è l’unico tra i tre allenatori in corsa per lo Scudetto ad aver vinto un campionato in carriera. L’attuale tecnico del Napoli può infatti vantare la vittoria di 2 campionati russi con lo Zenit ai quali si aggiungono 1 Coppa di Russa, 1 Supercoppa Russa, 2 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana. In Italia Spalletti è arrivato più volte al secondo posto lottando però solo un volta fino alla fine per lo Scudetto. Bisogna tornare al 2007-2008 quando la Roma arrivò seconda a soli 3 punti dall’Inter Campione d’Italia di Mancini.

