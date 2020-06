L’ottimismo di Ricciardi: “Nelle regioni a contagio zero si può pensare a una riapertura degli stadi”

Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, si dice ottimista su una possibile riapertura degli stadi di calcio ai tifosi.

“In quelle regioni dove da diversi giorni i casi sono zero si può cominciare a pensare ad una graduale riapertura degli stadi. Sempre, però, con un numero ridotto di spettatori per permettere alle forze dell’ordine di garantire le misure di sicurezza, difficili da attuare in presenza di migliaia di spettatori.

Virus molto più debole? Sono affermazioni categoriche esclusivamente sulla base dell’osservazione clinica, che spesso non hanno effettiva rispondenza nella realtà. Questo perchè ancora manca il quadro completo della situazione. L’osservazione clinica costituisce una parte importantissima della medicina ma non la sola. Solo la collaborazione tra medicina clinica e medicina della sanità pubblica produce delle verità scientifiche. Il virus circola ancora e la sua pericolosità non è affatto diminuita”.

