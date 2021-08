Lozano a Genova contro il suo connazionale Vasquez

Nella partita contro il Napoli l’allenatore del Genoa Ballardini potrebbe far debuttare il 22enne Johan Vasquez contro il connazionale Hirving Lozano. Il difensore rossoblù fresco di medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi, a Marassi, è pronto per andare in scena con una sfida inedita.

Johan Vasquez corre verso il debutto in maglia rossoblù. La difesa rossoblù in casa dell’Inter ha mostrato molte crepe, in attesa del mercato, Ballardini potrebbe già affidarsi al 22enne messicano. A Marassi, quindi, potrebbe andare in scena una sfida inedita tra il difensore rossoblù, primo messicano nella storia del Grifone, e il connazionale Lozano, attaccante del Napoli, l’altro Tricolor della serie A.

A Spalletti mancherà infatti Osimhen, squalificato perdue turni. Al suo posto potrebbe giocare proprio Lozano come “falso nueve” alternativa a Insigne. L’attaccante della nazionale messicana, tra l’altro, ha già fatto male al Grifone nella scorsa stagione quando rifilò una doppietta all’incerottato Genoa di Maran. Stavolta si troverà di fronte Vasquez, il cui acquisto ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi messicani con contatti record sui social. Contro il Napoli rientrerà Behrami dalla squalifica.

Comments

comments