Lozano, altra prova convincente e promosso dai quotidiani

Hirving Lozano ha sfornato un’altra prova convincente ieri sera, condita da un gol, nonostante la sconfitta. I quotidiani lo promuovono.

Sia per La Gazzetta dello Sport, sia il Corriere dello Sport che il Corriere del Mezzogiorno lo premiano con un 6,5 in pagella. Per quanto riguarda il giudizio della rosea, si sottolinea il fatto che “quando la squadra si sveglia, lui è il punto di riferimento”. Il Corriere dello Sport invece rimarca il fatto che anche nel primo tempo, dove il Napoli ha fatto pochissimo, è stato l’unico a tentare qualcosa.

Infine, per il Corriere del Mezzogiorno il Chucky è l’anima del Napoli e l’ultimo a mollare. Per tutti e tre i quotidiani il messicano è il migliore in campo; Mauro Guerrera, nelle pagelle, scrive così su Lozano:

“L’unico con la mentalità vincente, con la fame che serviva per affrontare questa partita, l’unico anche a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica e il gol è stato il giusto premio.“

