Hirving Lozano presente con la squadra in ritiro all’Hotel Britannique, dopo il chiarimento avuto con il mister Gattuso per l’atteggiamento in allenamento.

Nonostante tutto, quindi, il mister continua ad avere la stessa linea di atteggiamento con i giocatori; un caso del genere si era presentato con Allan, prima del match contro il Cagliari. Il messicano è con la squadra in ritiro ed ogni possibile caso è già risolto.

Comments

comments