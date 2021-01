Lozano esaltato dai quotidiani: “Il più in forma del Napoli”

Hirving Lozano, autore di un’altra grande prestazione nella partita di ieri, riceve gli elogi da parte dei quotidiani in edicola oggi.

Per il Corriere dello Sport è da 7 in pagella, con la seguente valutazione: “Si può scegliere tra l’assist d’esterno e la freddezza e la rapidità per il 2-1. Se non ci fosse, varrebbe la pena inventarselo.”

Stesso voto per il Corriere della Sera, 7, che sottolinea come Lozano sia “l’uomo più in forma del Napoli.” Per la Gazzetta dello Sport, invece, 6,5: “Il rendimento dell’attaccante messicano cresce di gara in gara. Quello all’Empoli è il nono gol stagionale.”

Dal nostro Mauro Guerrera El Chucky ha ottenuto un bel 7,5 con la seguente valutazione:

“Gioca con la giusta cattiveria agonistica, inventa i primi due gol con un assist di esterno e un tiro potente e preciso, ripiega anche in difesa.”

