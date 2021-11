Lozano: “Gioco in un club competitivo, ma vorrei andare in un club più grande”

L’attaccante messicano del Napoli Hirving Lozano impegnato con la sua nazionale in gare di qualificazione ai mondiali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della TV messicana Azteca Deportes.

“L’infortunio all’occhio? La lesione è stata molto forte, me la sono passata male. Il processo di recupero è stato lento, ma dopo ogni gara sto migliorando e mi sento meglio. Molti dottori mi dicono che è stato un miracolo, mi dicevano che potevo perdere l’occhio o restare paralizzato.

Credo di far parte di in un club molto competitivo con compagni molto competitivi, ed in questo è cresciuto molto.

La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari, la verità è che sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo passo. Andiamo, però, passo dopo passo, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che possa accadere questo”

