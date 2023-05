Lozano: “Ho fatto la storia a Napoli, vorrei restare a lungo ma…”

L’attaccante messicano del Napoli Hirving Lozano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai connazionali di TUDN TV.

Lozano dopo aver parlato della rivalità sportiva tra le nazionali del Messico e degli USA e sul cambio di mentalità che deve fare la sua nazionale in vista anche del mondiale 2026, ha fatto anche un passaggio sulla sua esperienza a Napoli:

“Quando è arrivato Gattuso è stato molto difficile per me. Non giocavo e non mi teneva in considerazione. Tante volte ho pianto, ero disperato, ma ho lavorato sodo, ho continuato a pensare all’obiettivo. Grazie a Dio l’anno dopo è stato diverso.

Vorrei restare a Napoli davvero a lungo, ho fatto la storia e mi farebbe bene, ma ci sono cose che non si possono controllare e non sono nelle mie mani. Spero che si possa risolvere tutto per essere ancora qui”.

