Lozano: “I tifosi per strada mi chiedono di battere la Juve. E’ importante riaverli allo stadio”

L’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, ha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube della Lega Serie A. Le sue dichiarazioni.

Entrare dalla panchina e subito andare in gol? Mi sono goduto quel momento e tutta quella partita, e ho potuto debuttare segnando. È stato qualcosa di molto speciale, eravamo sotto di 3 gol e siamo riusciti a pareggiare; purtroppo all’ultimo minuto abbiamo incassato quel gol, però è stata una partita bellissima, emozionante, ed è comunque un ricordo dolce per me. I tifosi del Napoli vivono il calcio con molta passione e vanno matti per la squadra. Quando sei per strada ti dicono tutti: <<Dobbiamo battere la Juve!>> Per questa partita sono più scatenati che mai”.

“L’infortunio in Gold Cup? È stato molto duro, ma sono tornato a Napoli che stavo molto meglio, mi sono ripreso ma devo fare un passo alla volta. Sono arrivato alla fine della preparazione atletica, quindi sto lavorando per ritrovare la forma migliore. La cosa importante è che la squadra faccia molto meglio e raggiunga i risultati che ci siamo prefissati, con un po’ di fortuna spero di fare molti gol, così da aiutare i miei compagni. In campo cerco sempre di dare tutto me stesso per la squadra, siamo un grande gruppo con una grande intesa. Voglio crescere insieme ai miei compagni per fare un grande campionato”.

“Spalletti? Quel che ci dice di più è di cogliere il momento. Dare sempre il meglio di noi subito, dai primi minuti come nel resto della partita. Dobbiamo essere sempre disponibili per il bene della squadra, e questo lo ha inculcato in ognuno di noi, ce lo ripete di continuo. Ogni volta che recuperiamo il pallone dobbiamo attaccare il più rapidamente possibile in contropiede. Ci fa lavorare molto durante la settimana, lavorare bene in allenamento è ciò che gli piace di più”.

“Dybala? Lo stimo sia come giocatore che come persona. Quando ci incontriamo è sempre un piacere scambiare due chiacchiere. Però poi in campo è un’altra storia, si fa di tutto per giocare una grande partita e uscirne vincitori. Credo che la Juve sia una grande squadra, ha giocatori fortissimi, campioni eccezionali, è sempre una partita bellissima da affrontare e da giocare. Abbiamo vinto le prime due partite, e questo ci ha dato grande fiducia per giocarcela al meglio contro di loro”.

“Tifosi allo stadio? Credo sia molto importante riaverli con noi. Noi lo sentiamo molto, c’è tutto un altro clima, è incredibile come a Napoli incitino sempre la squadra, sarà fondamentale in questa partita”.

