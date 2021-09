Lozano, il ct del Messico: “Non è al top e mi ha chiesto di non essere convocato”

Hirving Lozano, esterno offensivo del Napoli, non prenderà parte agli impegni della Nazionale messicana contro Giamaica, Costa Rica e Panama.

Il c.t. del Messico, Gerardo “Tata” Martino, ha spiegato in conferenza stampa il motivo della mancata convocazione: “Ci ha detto di non essere al top della condizione, di conseguenza è stato rimosso dalla lista dei convocati”. Ricordiamo che Lozano sta ancora smaltendo il brutto infortunio rimediato, proprio con il Messico, nello scorso mese di luglio, e per questo rimarrà a Castel Volturno per prepararsi al meglio per l’importante sfida di campionato contro la Juventus.

Comments

comments